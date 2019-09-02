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  4. 02 Eylül 2019 22:04

SON DAKİKA | Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini açıkladı

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Abdoulay Diaby'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bu arada Sporting Lizbon Kulübü de Diaby'nın satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini açıkladı
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Beşiktaş'tan son dakika transfer açıklaması... Beşiktaş Kulübü, Sporting Lizbon'dan Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Bu arada Sporting Lizbon Kulübü de Diaby'nın satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ""Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Diaby, Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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Beşiktaş , Abdoulay Diaby
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