SON DAKİKA | Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini açıkladı

Beşiktaş'tan son dakika transfer açıklaması... Beşiktaş Kulübü, Sporting Lizbon'dan Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Bu arada Sporting Lizbon Kulübü de Diaby'nın satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ""Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Diaby, Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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