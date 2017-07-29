''10 milyon euroyu veren NDiaye'yi alır''

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun 24 TV'de yayınlanan 24 Spor Gecesi programına bağlandı. Bülent Uygun, Galatasaray'a transferi konuşulan NDiaye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



'10 MİLYON EURO'YU VEREN NDİAYE'Yİ ALIR'



Bülent Uygun, 'NDiaye için 2 İngiliz kulübünün teklifi yarın geliyor. Başkanımızın net bir tavrı var. 10 milyon Euro bonservis bedelini veren NDiaye'yi alır. Galatasaray'ın son teklifi 6 milyon Euro + oyuncuydu ama başkanımız 10 milyon Euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemiyor' dedi.



Bülent Uygun NDiaye'nin çok kaliteli bir futbolcu olduğunu sözlerine ekledi.