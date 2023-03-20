  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 3 gollü galibiyet Fenerbahçe'yi borsada uçurdu

3 gollü galibiyet Fenerbahçe'yi borsada uçurdu

3 gollü galibiyet Fenerbahçe'yi borsada uçurdu
Güncelleme:

Süper Lig’de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe’nin, borsada işlem gören hisseleri yüzde 10 değer kazanarak tavan fiyata yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray bu hafta Konyaspor karşısında mağlup olurken, takipçisi Fenerbahçe Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galibiyetin ardından Galatasaray ile puan farkını bir maç eksiği ile 6’ya indiren Fenerbahçe’nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 58,20 lira ile tavan fiyattan işlem görürken, saat 11.00 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 5 düşüşle 8,72 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 2’ye yakın primle 8,70 lira, Trabzonspor hisseleri ise yatay seyirle 3,74 liradan işlem görüyor. 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe borsa bist fenerbahçe hisseleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deniz suyu sokaklara dolmuştu... Profesörden İskenderun uyarısı
Altın ve Bitcoin çok hızlı yükseldi! Piyasalar alev alev
Kanada'dan depremzede Türk ve Suriyelilere ''vize'' müjdesi
Avatar 3 için heyecanlandıran açıklama
Şoke eden görüntüler: Binlerce Yunan askeri Türk adalarını işgal etti!
Türkiye'de kabus her geçen yıl büyüyor! Aşırı hava olaylarında rekor artış
6 büyük merkez bankasından dev dolar hamlesi
''AFAD, TSK'dan geç yardım istedi'' iddiası! İçişleri'nden ses kaydı ile yanıt geldi
Müge Anlı milletvekili adayı mı oluyor, ilk açıklama geldi
Kısmetse Olur Elif'in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı, gören tanıyamadı