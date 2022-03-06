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Ahmet Çakar'dan şok tepki: ''Allah belasını versin''

Ahmet Çakar'dan şok tepki: ''Allah belasını versin''

Eski hakem Ahmet Çakar'ın, İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart sonrası "Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin" paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Maç çok hızlı başladı ve Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonun ardından spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

"Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin Fenerbahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin..."

 

Etiketler Fenerbahçe ahmet çakar fenerbahçe irfan can kahveci
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