Ali Ay: ''Sagna ile görüştük teklifimizi yaptık''

Başkan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda daha iyi bir Bursaspor oluşturmak için yönetim kurulu olarak yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını söyledi.

Göreve getirdikleri dünyaca ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen'in genç oyunculara önem vermesinin kendisini ve yönetim kurulu üyelerini memnun ettiğini belirten Ay, ''Hocamız Vakıfköy'e gitti. Orayı gördü, oradaki hocalarımızla görüştü. Hatta orada 'Hazırda oyuncu var mı?' diye hocalara sordu. Altyapıya büyük önem veriyor.'' ifadelerini kullandı.

''Kanat, 6 ve 8 numara arayışımız var''

Transfer çalışmaları kapsamında Le Guen'in önce savunma hattının bitirilmesini talep ettiğini aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Titi, Ekong ve Barış Yardımcı'yı kadromuza kattık. Hocamız bir sağ bek daha istiyor. Onunla beraber savunma hattımız bitmiş oluyor. Scout ekibimizin takip ettiği çok oyuncu var. Onları hocamız tekrar izliyor. Hocamız yoğurdu üfleyerek yiyor, çünkü başarı istiyor. Kanat, 6 ve 8 numara arayışımız var. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Hocamızla konuştuk. Scout ekibimizde iki kişiyi hafta sonu yurt dışına gönderiyoruz. Orada inceleme yapacaklar.''

Başkan Ay, listelerinde olan ve prensip anlaşmasına vardıkları Fransız oyuncu Djiku'yu kulübünün bonservis ücretini peşin istediği için alamadıklarını, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

Sagna için girişimler

Son olarak Manchester City formasını giyen Fransız sağ bek Bacary Sagna ile ilgilendiklerini dile getiren Ay, şöyle devam etti:

''Bacary Sagna ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İki arkadaşımız futbolcu ile görüşmek için yurt dışına gitti. Futbolcu ile görüşüldü, teklifimiz yapıldı. Futbolcuya bizden daha yüksek fiyat verildiği söylendi. Kendisini hocamız da çok iyi tanıyor. 65 kez milli olmuş bir futbolcu. Dünya Kupası'na gitmek için de inşallah hocamızı tercih eder diye düşünüyorum. Bizim verdiğimiz fiyat diğerlerine göre çok düşük olmasına rağmen inşallah olur. Olmazsa da başka futbolculara yöneliriz.''