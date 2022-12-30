Ali Koç'tan olay sözler: ''Çürük raporu var nasıl hakemlik yapabiliyor?''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar için olay olacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in 16. haftasının tamamlanmasıyla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Haftaya damga vuran hakem hatalarını değerlendiren Ali Koç, Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar için ‘Askerlikle alakalı çürük raporu var nasıl hakemlik yapabiliyor?’ ifadelerini kullandı. İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları…

‘BU İKİ TAKIMI İLGİLENDİREN DURUM DEĞİL’

“Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor’a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil.”

‘HAKEMLİK TESTİNİ GEÇEMİYOR’

”Erkan Özdamar’ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki herkesin olabilir… Bu hakem nasıl hakemlik yapabiliyor? Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor. Bu hakem de 4 maç yönettikten sonra FIFA listesine alınıyor. MHK’deki arkadaşlar sevdikleri ya da yönlendirebilecekleri hakemi öne mi çıkarıyorlar? Bundan tam emin değilim. Bunu sistemdeki gariplikleri belirtmek için anlatıyorum.”

‘MHK’NIN TUHAFLIKLARI…’

“Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK’nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar.”

“Zorluk derecesi yüksek maçta Halil Umut Meler’e yardımcı olarak Serkan Çimen’in atanması, Halil Umut Meler’e de haksızlık. Çünkü hakemlik ekip işi. 2017’ye kadar geri gittik. Serkan Çimen ile Halil Umut Meler daha önce hiç maça çıkmamış.”

‘BUNU YAPAY ZEKA MI ATAMIŞ’

“Beşiktaş – Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır? Özgür Erdem, Hatayspor-Giresunspor maçına yardımcı hakem olarak katılıyor. teste ve seminere katılmamış ama bu hakeme maç veriliyor. Buna da yapay zeka diyebilirsiniz ama yapay zeka, bu hakemin seminere, teste girip girmediğini bilmiyor. MHK, federasyonu yapay zeka adıyla uyutuyor.”

‘N’KOUDOU’YU ATAMIYOR!’

”Attila Karaoğlan, Kevin N’Koudou’yu atamıyor. VAR’a çağrılıyor yine atamıyor. Bunun takımlarla alakası yok. Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Yani bilinçaltı kirletilme etkisi var. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında bir hata yapıyor, çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, bu sene 3 maç alabiliyor. Bir şey daha diyeyim, bu arkadaşın devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek.”

‘BÖYLE KÖR GÖZE PARMAK ATAMA OLMAZ’

“Hakemler arıyor ve ‘Bu hakemi atamayın’ diyor. Biz bu topa hiç girmedik. Bu yaşananlardan dolayı yapay zekanın arkasındayız. 30 senelik hakem sorunlarını TFF, 3-5 ayda gideremez. Ancak devrim yapmak isteyen TFF’ye söylüyorum, bu insanlarla, bu işi yapamazsınız. Çünkü yapay zekanın ilerlemesin istemiyor olabilirler. Yapay zeka, kör göze parmak atama yapmaz! ‘Bunu yapay zeka istiyor’ diyerek bir yere gidemeyiz. Yapay zekanın dürüstlüğü ve verimliliği sorgulanabilir hale geliyor. Yapay zeka ile Beşiktaş – Adana Demirspor maçına Ali Şansalan’ı atarsan, insanlar ‘Ne oluyor?’ diye sorar.”

‘BELKİ BAHİS İŞİ VAR, BELKİ ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR’

“Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah’ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli, adımları atmalıyız. Erden Timur “Kıyamet kopartılıyor” dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe’ye ‘Size ne oluyor?’ diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez ‘Sıkıntı var, MHK’den koku alıyoruz’ dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım “Ne şikesi, memleket meselesi” dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!”

‘NEDEN İPTAL OLDU KİMSE BİLMİYOR’

”Bugüne kadar Türk futbolunda, bir golün neden iptal edildiği bilinmeyen bir durum oldu mu? İstisnasız kimse bilmiyor. Eski futbolcular, hakemler, muhabirler… 1-2 tane şaibeli gazeteci olaya değinmemişler bile, onları bir kenara koyuyorum. Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. Şöyle bir iddia var; ‘Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı!’ Böyle bir şey varsa, vicdani olarak maç tekrar edilmeli”

‘YAPILANLAR BİRBİRİMİZE DÜŞÜRECEK’

“Yaygara kopartılacak bir durum, bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Bu hata değil, başka bir şey. Ne ceza verilecek, merakla bekliyoruz. Şuursuzca altından kalkmayacağımız şeyler söyleyecek bir kulüp değiliz. Bizde çanak soru olmaz, her şeyi sorun. Biraz önceki basın toplantısında Galatasaray mağdur oluyordu. Bu yapılanlar bizi birbirimize düşürecek.”

‘TFF’NİN NİYETİNİ GÖRECEĞİZ’

“Sivasspor’un başkanı ve hocasını tebrik ediyorum. En mağdur onlar… Dünkü açıklamalarına saygı duyuyorum, olgun davrandılar. Hepimiz açıklama istiyoruz, Galatasaray da aynı şeyi söyledi. Bize daha önce hiç VAR kayıtları verilmedi ama ona rağmen açıklama istiyoruz. Bu maç mihenk taşı olursa, hepimiz kazançlı çıkarız. Doğruyu bulmak için büyük bir adım olur. TFF’nin niyetini inşallah göreceğiz. Federasyon değişiyor, başkan değişiyor ama oradaki isimler değişmiyor. Federasyon iyi niyetli ama çok tecrübeli değil. Getirmek istedikleri sistem çok fayda sağlayacak. Buna inanıyorum. Ama manipüle edilen şeyler var. Dediklerimi lütfen araştırın, doğru mu, yanlış mı? Özgür Ertem hakikatten sınavlara girmedi mi? Araştırın.”

‘İNŞALLAH DERBİYE ETKİSİ OLMAZ’

”Her derbi öncesi soru işareti ve kuşkular var. Bu sefer oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye etkisi olmaz. Ozan Tufan’ın Galatasaray’a attığı bir gol de kaç dakika incelendi? %100 gol verilmedi. Biz sakata uğramak istemiyoruz. Kimse uğrasın istemiyoruz.”

‘YABANCI HAKEM MORAL BOZACAĞI İÇİN REDDEDİLDİ’

”Yabancı hakem konusu defalarca Kulüpler Birliği ve TFF ile konuşuldu. Yunanistan ve Suudi Arabistan dışında tam anlamıyla yabancı hakem kullanan yok. Ama hakem değişim programı var. TFF bu sene yabancı hakem getirmenin imkanı olmadığını söyledi. VAR için yabancı hakem getireceklerini söylediler. TFF, yabancı hakem getirilmesinin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ağlamayana mama yok! Sokak tabiri ile bizim futbolumuzda bu geçerli. İlk dönemde acemiydik, hata yaptık. Son dönemde bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Eleştiriliyoruz.”

‘BANA GÖRE ŞUURSUZ AÇIKLAMALAR’

“Ligi bitirtmeyiz, savaş, koro halinde…” Bana göre çok şuursuz açıklamalar. Kadrolu basın mensupları.. Bunlar konuşulduktan sonra TFF’nin iki gün sonra Galatasaray’ı ziyareti yanlış! Trabzonspor maçı öncesi geleceklerdi, yanlış anlaşılacağını söyledik. TFF bunu düşünmeliydi. Ama o bir akademi ziyaretiydi. Konu yanlış yere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz.”

‘ÖZGÜÇ TÜRKALP EMEKLİ OLSUN’

”Özgüç Türkalp bir an önce emekliye ayrılsın! Derhal! Bir kırmızı kart var, hiç konuşmuyoruz. Bu o kadar büyük bir olay ki, kırmızı konuşulmuyor. Michy Batshuayi’nin kırmızı kartı yanlıştı ama konuşmadık. Enner Valencia dünkü hareketi yapsa ne olurdu? Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar. Trabzonspor deplasmanında yaşadığımız olaylar temsilci raporuna girmiyor. Mert Hakan Yandaş’ın sarı kart gördüğü olay, ısınırken yer değiştirtiliyor.”