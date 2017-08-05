Alper'den Advocaat'a şok gönderme !

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, “Tamamen hoca farkı. Artık bizlere inanan ve güvenen bir hocamız var. Son iki yıl bize inanmayan ve güvenmeyen hocalar vardı. Söylemleriyle bunu bize dile getiriyorlardı. Aykut hoca ise bize özgüven aşıladı. Her fırsatta, ‘Ben size güveniyorum, inanıyorum’ diyor. Bu da takımın performansına olumlu yansıdı” diye konuştu.



Hazırlık sürecinde son iki sezondan farklı olarak sert idmanlar yaptıklarını da kaydeden Alper, “Bu sene çalışıyoruz, farkın sebebi bu. Sert idman yapınca daha güçlü oluyorsunuz, bu da oyunumuza yansıyor. Ben de güçlendim. Geçen sezona göre fizik dayanıklılık açısından daha güçlü olduğum için sahada daha iyi gözüküyorum” dedi.

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