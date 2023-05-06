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Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Corendon Aırlınes Park Antalya Stadı'nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını, Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da ise Suat Arslanboğa ve Ali Saygın Ögel bulunacak.

Etiketler antalyaspor beşiktaş süper lig var
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