Antalyaspor'un kalecisi futbolu bırakıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen kaleci Ruud Boffin sahalara veda ediyor.
Sezon başında Antalyaspor ile olan sözleşmesini 1 yıl uzatan Ruud Boffin’den şaşırtıcı bir karar geldi. 7. haftada oynanan Adana Demirspor mücadelesinden bu yana forma giymeyen Belçikalı kaleci, futbolu bırakma kararı aldı.
Adana Demirspor maçının ardından Antalyaspor’un oynadığı 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 hazırlık maçında sadece 1 kez kadroya giren Boffin, jübile kararını kulüp yetkililerine de bildirdi
Fesih görüşmeleri başladı
Boffin’in futbolu bırakma kararını, kulüp yetkililerine bildirmesinin ardından pazarlıklar da başladı. Kırmızı-Beyazlılardan birkaç aylık maaş alacağı bulunan Boffin ile bu ücretin düşürülmesi için görüşmeler devam ederken, son noktanın koyulmasının ardından sözleşmesi fesih edilecek.
158 maçta Antalyaspor kalesini korudu
2017-2018 sezonundan bu yana Antalyaspor formasını terleten Boffin, Kırmızı-Beyazlıların kadrosunda bulunan en eski futbolcu olarak dikkat çekiyor. Eskişehirspor'dan transfer edildikten sonra 158 maçta Antalyaspor kalesini koruyan Belçikalı, kalesinde 236 gol görürken, 44 kez de gol yemeden mücadeleyi tamamladı.
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