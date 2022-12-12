  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Antalyaspor'un kalecisi futbolu bırakıyor

Antalyaspor'un kalecisi futbolu bırakıyor

Antalyaspor'un kalecisi futbolu bırakıyor
Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen kaleci Ruud Boffin sahalara veda ediyor.

Sezon başında Antalyaspor ile olan sözleşmesini 1 yıl uzatan Ruud Boffin’den şaşırtıcı bir karar geldi. 7. haftada oynanan Adana Demirspor mücadelesinden bu yana forma giymeyen Belçikalı kaleci, futbolu bırakma kararı aldı.

Adana Demirspor maçının ardından Antalyaspor’un oynadığı 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 hazırlık maçında sadece 1 kez kadroya giren Boffin, jübile kararını kulüp yetkililerine de bildirdi

Fesih görüşmeleri başladı

Boffin’in futbolu bırakma kararını, kulüp yetkililerine bildirmesinin ardından pazarlıklar da başladı. Kırmızı-Beyazlılardan birkaç aylık maaş alacağı bulunan Boffin ile bu ücretin düşürülmesi için görüşmeler devam ederken, son noktanın koyulmasının ardından sözleşmesi fesih edilecek.

158 maçta Antalyaspor kalesini korudu

2017-2018 sezonundan bu yana Antalyaspor formasını terleten Boffin, Kırmızı-Beyazlıların kadrosunda bulunan en eski futbolcu olarak dikkat çekiyor. Eskişehirspor'dan transfer edildikten sonra 158 maçta Antalyaspor kalesini koruyan Belçikalı, kalesinde 236 gol görürken, 44 kez de gol yemeden mücadeleyi tamamladı.

Etiketler Antalyaspor antalyaspor Ruud Boffin kaleci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
12 il için kırmızı alarm: Sağanak yağışlar ve kar geliyor
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kız çocuğundan korkunç ifade
Ümit Özdağ'ın paylaştığı kısa film olay oldu
Kreşteki işkence skandalında yeni görüntüler! İlk vukuatları değilmiş
Antalya kabusa uyandı; okullar tatil edildi!
Müjde diyecekler kanmayın! Zamlı en düşük emekli maaşı açıklandı
Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi
Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler
Edirne'den çıkmayan Bulgarların Google'da arattığı kelimeler dikkat çekti
Bakan Nebati'den düşük faizli, uzun vadeli konut ve taşıt kredisi açıklaması