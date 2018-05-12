Babel için 13 milyon euroluk teklif

Şampiyonluğu mucizelere, Şampiyonlar Ligi hedefini ise başka takımların insafına bırakan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’ı en çok kaygılandıran konu, 40 milyon euroyu bulan Devler Ligi gelirinin bu sezon kasaya girmeme ihtimali.

FFP kıskacından kurtulan Kartal, bu kez de düşük bir bütçeyle hareket etmek zorunda kaldı. Ayağını yorganına göre uzatmak isteyen yönetim, oyuncu satışından da ciddi bir gelir bekliyor.

Doktor, iyi olacak hastanın ayağına gelir misali Beşiktaş’a Çin’den oldukça cazip bir teklif geldiği öğrenildi. Kadrosunda Belçikalı Axel Witsel ile Brezilyalı Pato’yu bulunduran Tianjin Quanjian takımı, Siyah-Beyazlılar’ın kapısını 13 milyon euroluk bir teklifle çaldı. Başkan Fikret Orman ve yönetimin teklife sıcak baktığı ve Babel’in de fikrini aldıktan sonra transfere yeşil ışık yakabileceği öğrenildi. Orman, transferin gerçekleşmesi için Babel’in gitmek istemesini ön koşul olarak sundu.

Başkan'ın yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi: “Geçen sezon devre arasında Deportivo’dan bedavaya aldık. Son yılların en isabetli devre arası transferi oldu. Bize çok şey kattı, biz de ona… Beşiktaş büyük ailedir. Sırf para için, futbolcumuzun mutlu olmayacağı bir teklife onay vermeyiz. Burada imzalar kalplere atılır. Ayrılan isimlerin hala kendini Beşiktaş’ın bir parçası olarak görmesi buna güzel bir örnek. Teklif iki tarafı da tatmin edecekse olur, hayırlısı.”