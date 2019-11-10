Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. İstanbul'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 2-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 77'de Enzo Crivelli kaydetti. Başkent ekibinin tek golünü 87'de Aydın Karabulut attı.

Turuncu-lacivertlilere sezon başında transfer olan 24 yaşındaki Fransız forvet, 16 resmi maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Crivelli bunların 7'sini ligde attı.

Ligde 2 maç (2 beraberlik) sonra galip gelen teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, puanını 19'a çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Buruk, Wolfsberger müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Slovak stoper Martin Skrtel'in yerine, Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de görev verdi.

SKRTEL KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Skrtel'in belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildiği ve kadroya alınmadığı belirtildi.

