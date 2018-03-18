Başakşehir - Beşiktaş:1-0

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e konuk oldu.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren müsabakayı ev sahibi 1-0 kazandı ve Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 0-0 berabere kaldığı haftada oldukça önemli bir üç puan elde etti. Başakşehir puanını 53 yaparak Galatasaray’ın bir puan gerisinde ikinci sırada kalırken Beşiktaş ise 50 puanda kaldı ve kritik bir puan kaybı yaşadı.

Ev sahibi ekip 28’de Eljero Elia’nın golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken ikili averajda da üstünlüğü elde etmiş oldu. Vodafone Park’ta ilk yarıda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Başakşehir’de ayrıca Junior Caicara 31 ve 62’de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş’ta sarı kart gören Adriano ve Gary Medel; Başakşehir’de ise Clichy gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.