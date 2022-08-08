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Başakşehir lige 4 gollü galibiyetle başladı

Başakşehir lige 4 gollü galibiyetle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Aleksic, 38. dakikada Szysz, 74. dakikada Chouiar ve 77. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Etiketler kasımpaşa galibiyet başakşehir
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