Başakşehir’den Bekir İrtegün sürprizi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona hazırlanan Medipol Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada takımın deneyimli oyuncularından Bekir İrtegün’ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği ifade edildi.

Yalçın Ayhan’ın ayrılığı ve yeni transfer Aurelien Chedjou’nun 3 ay sahalardan uzak kalacak olması bu kararı sürpriz kılarken; takımla Haziran 2018’e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 18 maçta forma giymiş ve 1 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.