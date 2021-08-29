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  5. Beşiktaş 3 puanı yeni transferi Teixeira ile aldı

Beşiktaş 3 puanı yeni transferi Teixeira ile aldı

Beşiktaş 3 puanı yeni transferi Teixeira ile aldı

Beşiktaş,Süper Lig 3. hafta mücadelesinde, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Beşiktaş'ın golünü yeni transferi Alex Teixeira attı.

Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Beşiktaş yeni transferi Alex Teixeira'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Salih Uçan Beşiktaş'ta 48. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ın golünü 30. dakikada Alex Teixeira kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla 7 puanla zirvede yer aldı. Karagümrük ise 4 puanla 10. sırada kaldı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Teixeira VavaCars Fatih Karagümrük
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