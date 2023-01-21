Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı
Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş, dün gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Aboubakar ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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