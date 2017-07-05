Beşiktaş Diego Costa'nın peşinde

Pepe’yi bitiren Beşiktaş, şimdi de Chelsea ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Diego Costa’yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor...

Habertürk'te yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Chelsea’nin teknik patronu Conte ile sorun yaşayan ve 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın yoluna Maviler’de devam etmeyeceğini belirten Diego Costa ile ilgileniyor...

Çin’den teklifler gelmesine karşın Uzak Doğu’ya sıcak bakmadığını açıklayan yıldız golcü, Atletico Madrid’e geri dönmek istediğini söylemiş ancak ispanyol kulübünün transfer yasağı nedeniyle bunun şimdilik imkansız olduğunu belirtmişti.

Kiralama formülü masada

Bu gelişmeler ışığında Chelsea ile iyi ilişkiler içinde olan başkan Fikret Orman’ın Brezilya asıllı ispanyol oyuncunun kiralanması için ingilizler ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

Transferle ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.

6 yıl önce ismi geçmişti

Diego Costa’nın ismi yaklaşık 6 yıl önce de Beşiktaş ile anılmıştı... İspanyol oyuncu tam Kartal’a gelmek üzereyken sakatlığı nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.

Diego Costa 2014 yılında bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Beşiktaş bana gerçekten çok iyi teklif yapmıştı. Ama sanırım tanrı kariyerim açısından bu transferin olmasını istemedi” ifadelerini kullanmıştı.