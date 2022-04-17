Beşiktaş, Giresun'da aradığını bulamadı

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş ile Giresunspor, Giresun'da karşı karşıya geldi. 0-0 skorla tamamlanan maçta her iki takım da 1'er puanı paylaştı.

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 51 puana, Giresunspor ise 40 puana yükseldi. Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak, Giresunspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



90' Maç sona erdi



85' Francisco Montero'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sergen Piçinciol kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

79' Miralem Pjanic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top takım arkadaşı Georges-Kevin N'Koudou'dan geri geliyor.

72' Beşiktaş, bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

69' Pjanic gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Batshuayi'yi düşündü. Batshuayi topa sahip olamadan Perez araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

60' Rosier sağ kanattan pasını N'Koudou'ya aktardı. N'Koudou, topu istediği gibi kontrol edemedi ve kornere çıktı.

51' Domagoj Vida'nın hatalı pasıyla ceza alanında topla buluşan Magomed Suleymanov'un kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.



48' Hamidou Traore'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.



45' İkinci yarı başladı

44. dakikada Ghezzal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

41. dakikadaki Beşiktaş atağında Rıdvan Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutu üstte auta gitti.

39. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın taşıdığı topla buluşan Alex Teixeira'nın şutu yandan auta çıktı.

28' Suleymanov'un sağ kanattan içeri çevirmek istediği topa Montero ayak koydu topu ve kornere gönderdi.

26' Valentin Rosier'in pasıyla topla buluşan Michy Batshuayi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Sergen Piçinciol'dan geri geliyor.

19' Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

17' Sergen Piçinciol, Josef'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



10' Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.



5' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Michy Batshuayi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1' Mücadele hakem Arda Kardeşler'in düdüğüyle başlıyor.



Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti.



Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.



DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Suleymanov, Sergio, Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi