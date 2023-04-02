Beşiktaş, Kadıköy'de yine 10 kişi yine 4 köşe!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oldu. 10 kişi kalan Beşiktaş geriye düştüğü maçta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ta Welinton kırmızı kart gördü, Fenerbahçe Valencia ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Fenerbahçe 41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 50. dakikasında hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonda sarı kart gören Welinton ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltı için topun başına geçen Enner Valencia direğe takıldı. Beşiktaş 58. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği yakaladı. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 2-1'e getirdi. Nathan Redmond 75. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Vincent Aboubakar 90. dakikada skoru 4-1'e getirdi.



İrfan Can Kahveci'nin 90+5'teki golü karşılaşmanın skorunu belirledi.



Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetti.

41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ekvadorlu golcü, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya yükseltti.

51. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Siyah beyazlı ekipte Welinton rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmız kart gördü.

Valencia 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun 58. dakikada skoru eşitledi. 1-1. 62. dakikada Cenk takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 1-2

Redmond 75. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 90+1. dakikada Aboubakar Beşiktaş'ı dördüncü golünü attı. 1-4

90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 4-2'ye getirdi.

Fenerbahçe'de 5 değişiklik

Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray ile 11 puan ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Fenerbahçe ligde beşinci yenilgisini aldı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.