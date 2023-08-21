Beşiktaş kendi evinde 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın kendi sahası olan Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Siyah - beyazlıların golünü 12. dakikada Omar Colley kaydetti. Pendikspor'un sayısı ise 90+4. dakikada penaltıdan Romero ile geldi.

Colley Beşiktaş forması ile ilk golünü attı

Beşiktaş’ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Pendikspor’a karşı kaydettiği gol ile siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki stoperi Omar Colley, Pendikspor karşısında takımının tek golünü kaydederek Beşiktaş forması ile ilk gol sevincini yaşadı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Omar Colley, 90 dakika sahada kaldı.

Rashica ve Chamberlain ilk kez Beşiktaş forması giydi

Beşiktaş’ta yeni transferler Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, Pendikspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kosovalı futbolcu Rashica, 60. dakikada Rosier, İngiliz oyuncu Chamberlain de yine aynı dakikada Muleka’nın yerine oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, iki futbolcuya da oyuna girerken büyük destekte bulundular.

Beşiktaş yenilmezliğini 15 maça çıkardı

Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve seriyi 15 maça çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir mücadelesinde almıştı. Kartal, geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kanattan Masuaku’nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Amir’in kale önüne doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Colley kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

22. dakikada Onur Bulut’un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Gedson, ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pendikspor savunmasına çarparak kornere gitti.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rosier’in içeri çevirdiği topa Muleka kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.



58. dakikada kaleci Mert’in uzun pasında Muleka, Pendikspor yarı sahasının ortalarında topun sahibi oldu. Muleka’nın ceza sahası dışı sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’den oyun alanına döndü.

70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Gedson’un verdiği pasta ceza yayı üzerinde Chamberlain topla buluştu. Chamberlain’in yaptığı vuruşta Pendikspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.

90+1. dakikada Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam, VAR’da pozisyonu yeniden inceleyerek penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada Romero’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in solundan filelere gitti. 1-1