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  5. TFF açıkladı! Beşiktaş'ın maç günleri değişti!

Beşiktaş'ın maç günleri değişti!

TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu kabul etti. 23 Nisan Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi saat 19:00'a alındı.

TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu kabul etti. 23 Nisan'da oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı 24 Nisan'a, 27 Nisan'da oynanacak Rizespor-Beşiktaş maçı da 28 Nisan'a alındı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş maç maç saati
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