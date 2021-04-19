Beşiktaş'ın maç günleri değişti!
TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu kabul etti. 23 Nisan Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi saat 19:00'a alındı.
TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu kabul etti. 23 Nisan'da oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı 24 Nisan'a, 27 Nisan'da oynanacak Rizespor-Beşiktaş maçı da 28 Nisan'a alındı.
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