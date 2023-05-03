Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim ortaya çıktı

Süper Lig'te geçen haftayı ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 devirerek kapatan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Süper Lig'te top koşturan yabancı stoperin kim olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı’nın en az 4 transfer yapılacağını açıklaması sonrası isimler de konuşulmaya başlandı.

TV100'den Tayfun Altuntaş'ın haberine göre İtalyan spor muhabiri Fabrizio Romano’nun haberine göre siyah beyazlılar, Konyaspor’da forma giyen Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu izliyor.

Romano, peşinde birçok kulüp olan futbolcuyu Beşiktaş’ın yakından takip ettiğini ifade etti.

Konyaspor formasıyla bu sezon 33 maça çıkan 30 yaşındaki Calvo, 3 gol attı. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.