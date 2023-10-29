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  5. Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe'ye gidiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe'ye gidiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe'ye gidiyor
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Beşiktaş'ta bir türlü istenileni veremeyen ve taraftarın "transfer döneminin kayıbı" olarak nitelendirdiği Jean Onana'nın Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Beşiktaş’ın sezon başında 4 milyon euroya Lens’ten transfer ettiği Jean Onana Fenerbahçe’ye transfer olabilir.

Siyah-beyazlılarda istenmeyen adam ilan edilen Onana ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Onana’nın İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco ile yakın arkadaş olduğunun hatırlatıldığı haberde Branco'nun yakın dostunu Hatay maçında tribünde ağırladığı ve ikilinin Onana transferini konuştuğu ileri sürüldü.

Beşiktaş ile 8 maça çıkan Onana 1 asist kaydetti

 

Etiketler Onana beşiktaş fenerbahçe transfer jean onana
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