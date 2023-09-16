Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Hasan Arat birbirine girdi

Beşiktaş Kulübü’nde, ikinci olağan yıllık Divan Kurulu Toplantısında gergin anlar yaşandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Hasan Arat tartıştı.

Beşiktaş Kulübü’nde Divan Kurulu Toplantısında hareketli anlar yaşandı. Siyah beyazlı Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi başkan adayı Hasan Arat'la tartıştı.

Çebi'nin daha önce bir basın toplantısında kendisi ile ilgili sözlerini hatırlatan Hasan Arat, "Benim hakkımda söyledikleriniz için özür dileyin, ben de tüm yönetim kurulunuzun arkasında duracağım." dedi.

Başkan Çebi ise, "Benim geri alacak ve özür dileyecek bir sözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki karılıklı suçlamalar bir süre devam etti.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Aydoğan Cevahir de kurulda yaptığı konuşmada Arat'a sert sözlerle yüklendi. Cevahir, "Sen Beşiktaş’ta basketbol oynadın. Gelsen gelsen basketbol şubesini alırsın başka bir şey alamazsın. Ya Hasan Arat sen kimsin? 20 senedir yoksun gelmiş burada gövde gösterisi yapıyorsun boşuna başkan adayı olacağım deme imkanı yok kazanamazsın saygısızsın." dedi.