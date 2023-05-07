Beşiktaş'tan Antalyaspor'a da aynı tarife! 3 puan 3 golle geldi

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Antalyaspor, 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa vuruşuyla golü bulurken ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda bu kez Aboubakar 54. dakikada kafa vuruşuyla maça eşitliği getirdi.

81. dakikada Antalyaspor Bünyamin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken pozisyonun devamında Cenk Tosun 84. dakikada topu ağlara gönderdi. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar son sözü söyledi ve skor 3-1 olarak tayin etti.

Bu sonuçla Beşiktaş 68 puana yükselerek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin üzerine çıktı ve ikinci sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.

Beşiktaş bir sonraki haftayı bay geçerken 21 Mayıs tarihinde Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Antalyaspor 1-3 Beşiktaş

90' GOL | Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile farkı 2'ye çıkardı. Tayfur'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vincent Aboubakar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını rahatlattı.

84' GOL | Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 2-1 öne geçti. Nathan Redmond'ın kullandığı serbest vuruşu arka direkte Tayfur ceza sahasına doldurdu. Karambolde topu önünde bulan Cenk düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

80' KIRMIZI KART | Bünyamin Balcı, Redmond'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Bu arada VAR'dan bir öneri geldi. Mete Kalkavan pozisyonu inceliyor. Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu inceledi ve bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle Bünyamin Balcı'ya kırmızı kart çıkardı.

79' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşuna kale önünde Saiss kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

74' Masuaku, soldan ceza sahasına ortaladı. Vincent Aboubakar yükselmek isterken yerde kaldı. Penaltı beklese de Mete Kalkavan oralı olmadı.

66' Fredy'nin pasında Doğukan, müsait durumdaki Bünyamin'e pas vermek yerine şut denedi. Top Beşiktaş savunmasından döndü.

56' Beşiktaş Vincent Aboubakar ile yine etkili geldi. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Kamerunlu oyuncu kaleci Helton'u geçemedi.

54' GOL | Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Vincent Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

49' Beşiktaş'ın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Amir Hadziahmetovic kullandı. Saiss'in indirdiği topu savunma karşıladı.

40' Valentin Rosier'in ortasında Cenk Tosun arka direkte kafayı vurdu. Top kaleci Helton'da kaldı.

38' Fernando'nun harika pasında Fredy sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta gitti.

32' GOL | Antalyaspor, Ömer Toprak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fernando'nun harika ortasında topa iyi yükselen Ömer Toprak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0.

29' Gedson Fernandes, ayağının dışıyla Vincent Aboubakar'a göndermek istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahale geldi.

27' Cemali Sertel'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Bünyamin'den önce savunma uzaklaştırdı. Dönen topa Erdal gelişine vurdu. Mert Günok çok iyi uzandı ve topu uzaklaştırdı.

16' Arthur Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topu Maxim indirdi. Gedson iyi kontrol edemeyince top kaybı geldi.

7' Fredy'nin savunma arkasına gönderdiği topa Haji Wright hareketlendi. Welinton topu kornere gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi