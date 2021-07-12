Beşiktaş'tan sürpriz imza! Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı

Beşiktaş yönetimi, defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Beşiktaş, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki milli futbolcu, 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.