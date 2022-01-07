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Beşiktaş'tan TFF'ye resmen başvurdu

Beşiktaş'tan TFF'ye resmen başvurdu

Beşiktaş, artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebi geldi.TRTSpor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş erteleme koronavirüs covid-19 tff başvuru
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