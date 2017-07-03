Rodrigues’in açıklamaları şu şekilde:

"Kampımıza yeni başladık ama çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Çok iyi bir ambiyans yakaladık. Zor idmanlar yapıyoruz. Bu zor idmanların ardından dün de bir hazırlık maçı yaptık. İlk hazırlık maçı her zaman zor olur ama galibiyet aldığımız için mutluyuz."

"Bruma ile kıyaslanmalar kulağıma geliyor. Aynı mevkide oynayabilirsiniz ama her futbolcunun bireysel bir kalitesi vardır. Diğer taraftan bu sene yapacaklarım da çok önemli. En iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum. Bu dönemde kendimi en iyi şekilde hazırlayıp Galatasaray'a da en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum."

"Igor Tudor ile daha önce çalışmak benim için önemli bir avantaj. Oyun mantalitesini ve felsefesini sevdiğim bir hoca. PAOK ve buradaki çalıştırma stili arasında tarz olarak fark yok ama burada beklentiler çok farklı..."

"Geride kalan 6 aylık süreç bana birçok şey öğretti. Buradaki düzeni, neyi nasıl çalışacağımı öğrendim. Türkiye'nin en iyi takımındayım. Galatasaray bana çok önemli şeyler kattı. Bu arada ligi de çok iyi tanıma fırsatı buldum..."

"Türk arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Baskı uyguluyorlar. Galatasaray onlar için hayat anlamına geliyor. Artık Galatasaray da benim hayatımın bir parçası ve onları artık çok iyi anlıyorum. Ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım."

“Taraftar bizim için çok önemli. Onlara vereceğim tek mesaj bizim yanımızda olsunlar. Bizi desteklesinler. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası, beklentiler yüksek. Bizim de isteğimiz beklentilere cevap verip onları mutlu etmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak..."