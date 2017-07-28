Bülent Uygun'dan Fatih Terim yorumu

Uygun, yeni sezon öncesinde AA muhabirine Türk futbolu ve takımına dair değerlendirmeler yaptı.

Osmanlıspor'u her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir kulüp olarak nitelendiren Uygun, "Osmanlıspor'u biz hocalar tercih edemeyiz. Osmanlıspor bizi tercih eder. Çünkü Osmanlıspor camiası, tüm hocaların çalışmak isteyeceği bir takım. Osmanlıspor'un bizi tercih etmesi onur verici. Burada olmak, burada hizmet etmek, inanılmaz derecede gurur verici." diye konuştu.

"Bana düşen görevi fazlasıyla yaptım"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Uygun, bugüne kadar çalıştırdığı takımlarda hep sonradan görev aldığını belirterek, "Bugüne kadar aldığımız tüm takımlar ya sonuncuydu, ya da sondan ikinci sıradaydı. Düşmüş gözüyle bakılıyordu ama kurtardık." şeklinde konuştu.

Sadece Gaziantepspor'da farklı bir durumun ortaya çıktığını anlatan Uygun, şunları kaydetti: "Son süreçte 12 hafta kala Gaziantepspor'u da kurtarmak için gelmiştim ama orada ben kurtarmak istesem de kurtarılmasını istemeyenler vardı. O kadar mücadele verdik, bütün her şeyimizi yaptık ama olmadı. Onlar kendi içerisinde işleri çözeceklerdir. Bana düşen görevi fazlasıyla yaptım." Gaziantepspor'daki sıkıntılı süreçten sonra hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten Uygun, "Osmanlıspor gibi hedefleri olan, kısa sürede UEFA'da destansı başarılar elde etmiş bir takımda olmak bizim açımızdan önemli. Hedefler açısından da önemli. Hedefi koyabilmek, ona inandırabilmek, futbolcuların tüm düşüncelerini o yönde ilerletebilmek burada biraz daha kolay. Hem de daha zevkli olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ndiaye, katkı sağlayan bir futbolcu"

Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu dile getiren teknik direktör Uygun, "Badou Ndiaye çok önemli ve çok da özel bir futbolcu. Bize çok büyük katkı sağlayan bir futbolcu. Gitmesi bizim adımıza üzüntü verici olur ama alan takım içinde mükemmel bir iş olur." ifadesini kullandı.

Uygun, Ndiaye'nin 3 pozisyonda birden oynayabildiğini kaydederek, şöyle devam etti: "Biz hocalar maç izleme fırsatı bulamıyoruz. İzleyemediğimiz zaman da bunun sonucunda istediğimiz tarzdaki oyuncular, daha çok Türkiye'de menajerler vasıtasıyla transfer ediliyor. Osmanlıspor'daki kurumsallığın içindeki futbolcu izleme ekibinin bir başarısıdır ki hocaların bulamadığını onlar bulmuş. Ndiaye bunların en başında geliyor. Çok önemli ve çok da özel bir futbolcu. Gol atabiliyor, pres yapıyor, top kapıyor ve oyunu kuruyor." Futbolculara yapılan transfer tekliflerinin oyuncunun performansına etki ettiğine dikkati çeken Uygun, "Kulüp yararına olacaksa tamam. Yeri nasıl doldurulur? Takımdaki diğer arkadaşlarımıza da aynı özellikleri kazandırmaya, futbolcuların takım ruhu ile hareket etmesini sağlamaya çalışacağız. Ndiaye kalırsa çok büyük katkı sağlayacağı da aşikar." diye görüş belirtti.

Musa Çağıran'ın kalmasını istiyor

Osmanlıspor'da transferde adı geçen oyunculardan Musa Çağıran için yönetime kalması yönünde istekte bulunduğunu anlatan Uygun, "Musa Çağıran'a şu anda öyle bir teklif de yok. Sadece menajerlerin dilbazlığı var." değerlendirmesini yaptı.

Musa'nın bir çok pozisyonda oynama yeteneğine sahip, etkili bir futbolcu olduğunu savunan Uygun, "Türkiye'de menajerlik sistemi üzerinden yürüyen transfer söylemleri medyaya yansıyor. Medyadan sonra takımlara sirayet ediyor. Ondan sonra da futbolcunun üzerinden düzeltmeye çalışıyorsunuz. Musa konusunda herhangi bir resmi teklif yok. Olaylar dediğim şekilde gelişti." şeklinde konuştu.

Takımdan gidecek futbolcular belli oldu

Osmanlıspor'un kadrosunda 30 futbolcu olduğunu, bunların 24'e inmesi gerektiğini anlatan teknik direktör Uygun, takımdan gönderilecek 6 oyuncunun isimlerini yönetime bildirdiğini söyledi.

Bülent Uygun, bu konuda yönetimin karar vereceğini dile getirerek, "6 kişilik gönderilmesi gereken bir liste belirttim. Yönetimde değerlendirilecek, ondan sonra karar verilecek." dedi.

3 futbolcu transfer edilecek

Bülent Uygun, mevcut kadro için 3 futbolcunun transferinin yeterli olacağını savundu.

Uygun, şöyle konuştu: "Stoper konusunda bir imza gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Forvet konusu da 1 hafta içinde netlik kazanacak. Ayrıca ön libero için bir isteğim oldu. Bu konuda yönetimle de aynı fikirde olduğumuzu da görüşmelerde gördük. Türkiye'den almak istiyorsunuz ama Türkiye'de artık futbolcu yetişmiyor. Bunların sebeplerini yıllardan beri anlatıyorum. Türkiye'nin bizim anlattığımız doğrulara doğru yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Türkiye'de futbolcu bulabilmek açıkçası çok zor." Takım için en uygun sistemi bulup ona göre sahaya çıkacaklarını ifade eden Uygun, "Futbolcularımızın yüreğini ortaya koyduğu, bireysel anlamda da kendi özelliklerini kullanabilecekleri oyun sistemini mutlaka uygulatacağım. Yeri gelecek belki 3-4-3 sistemine döneceğiz, yeri gelecek 4-2-3-1 gibi de oynayacağız. Yani hepsini deneyeceğiz ve takımımız için hangisinin verimli olacağını düşünüyorsak, o sistemi sahada uygulayıp, inşallah başarıyı elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Fatih Terim konusu

Bülent Uygun, Fatih Terim'in milli takımdan ayrılmasını da değerlendirerek, "Fatih Terim'in bugün Türkiye'deki başarıları ve Türk futbol tarihine kattığı değerler ortada. Türkiye'de değerlerimize değer vermemeyi önem arz ediyoruz. Bir an önce değerlerimizi yıpratabilmek, onlara her türlü darbeyi yapabilmek için uğraşıyoruz." diye görüş belirtti.

Terim konusunda Uygun şunları kaydetti: "Hocamızın kendi ailesi ile ilgili bir sıkıntıdan dolayı olmaması gereken bir olayın içinde bulunması ve sonucunda da istifaya giden bir sürecin yaşanması açıkçası Türk futbolu adına üzüntü verici. Yaptığı başarılar ortadadır. Aldığı karara saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte Türk futbolun için hayırlı, uğurlu olsun. Fatih hocamıza da geçmiş olsun."

"Orkan Çınar zaman içinde Beşiktaş'a yararlı olabilecek" Teknik direktör Uygun, Beşiktaş'ın, Gaziantepspor'dan transfer ettiği genç oyuncu Orkan Çınar'ın ilerleyen zamanda siyah-beyazlı kulübe yararlı olacağını belirtti.

Genç futbolcuyu "Çok yetenekli, hızlı, iki kanatta da oynayabilen, dripling özelliği ile birlikte şut özelliği de çok ekstra olan genç bir kardeşimiz" diye değerlendiren Uygun, "Gaziantepspor'da oynattığımız süreçte de bunun karşılığını verdi. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gelişimi ile birlikte Beşiktaş'a çok yararlı olabilecek bir futbolcu görünümü vermekte. Tabi bunu zaman gösterecek. Onun psikolojisi, yüklenmiş olduğu misyon, onu sırtlayabilmesi, sahada yeteneklerini sergileyebilmesi en önemli unsur olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Esprili olmak lazım"

Uygun, esprili bir karaktere sahip olduğunu bu nedenle de çalıştığı takımlarda sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

"Esprili olmak lazım. Hayat bir keyiftir" diyen Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar benimle çalışan tüm futbolcu kardeşlerim, oynamayanlar, hatta tribüne gönderdiğim futbolcular dahil olmak üzere beni çok severler. Onların benden keyif aldığını düşünüyorum. Hakkımda kötü konuşabilecek bir futbolcu yok. Dünyaya geldik, doğduk, büyüdük, ve sonunda bir gün herkes gibi biz de omuzlara alınacağız. Musalla taşına geleceğiz. Allah rızası için bize bir Fatiha okurlarsa ne mutlu."