Burak Yılmaz Kayserispor'da! İmzayı attı

Kayserispor, teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından 2.5 yıllık anlaşmaya varılan Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, teknik direktör Burak Yılmaz, sportif direktör Murat Duman ve takım menajeri Yunus Akbulut katıldı.

ÇAMLI: BURAK HOCANIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Burak Yılmaz'a başarılar dileyerek, “Burak Yılmaz hocanın inşallah hem kendi kariyeri açısından hem de Kayserispor camiası açısından başarılı olacağına inanarak ‘bismillah’ diye başlayacağız. İstişarelerimizi yaparak Burak Yılmaz’ı burada görevlendirmeye niyetlendik. Allah Burak hocayı da bizi de mahcup etmesin. Recep Uçar hocaya da parantez açmak zorundayım. Yarın bir gün Recep hoca yine bu kulübe geldiğinde buranın kapısı ona ardına kadar açık. Çok ahlaklı, etik değerlerine bağlı bir adamdı. Yaptığı bütün hizmetler için teşekkür ediyoruz. Türk futbolunda adını herkesin bildiği milli gururumuz inşallah burada da Kayserispor’u çok iyi yerlere taşır. Herkesin gururu olmaya devam eder. Burada başarılı da olabilir başarısız da. Burak Yılmaz hoca burada başarılı olacak. Ben buna inanıyorum. Forvet yokluğunda gerekirse çıkar oynar" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: HER İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLSUN

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Burak yılmaz ise “Recep Uçar hocaya çok teşekkür ederim. Kendisi benim için çok değerlidir. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra beni aradı, uzun uzun dertleşti, moral verdi. O yüzden hepinizin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada bıraktığı intiba, arkadaşlık, sevgi, saygı... Burada başarısız olmaktan dolayı korkmuyorum. Allah’ın izni ile başarısızlığın da nasıl telafi edildiği, arkadaşlıkların baki olduğu bir yere geldiğimi görüyorum. Kendime ve ekibime güveniyorum. Ülkemizin köklü kulüplerinden biri olan Kayserispor’un bizimle yol yürümek istemesi, uzun bir projeye imza atması, bizler için çok değerliydi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. O soğukta gelip beni karşılaşmaları bana verdikleri enerji çok güzeldi. Onların da heyecanlı olduğunu hissediyorum. İnşallah önce bizleri sonra da bizlere inananları mahcup etmemek için bu yola çıktık. Her iki tarafa da hayırlı olsun” diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK CÜMLELER SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Nasıl bir futbol oynatacağı hakkında gelen soruya Burak Yılmaz, “Kazanmaya yönelik pozitif bir futbol oynamak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak, çok büyük sözler söylemek istemiyorum. İnşallah iyi yolda göreceksiniz” yanıtını verdi.

Ekibi hakkında gelen soru üstüne ise Yılmaz, “Hari Vukas, Mehmet Bölükbaşı, Anıl Demirci yer alıyor. Bir yabancı bir de yerli bir hoca daha olacak” cevabını verdi.

DHA