Bursa'da sessiz gece !

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında bu sezon ilk kez kendi evinde sahaya çıkan Bursaspor, taraftarı önünde ağırladığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma iki takımında kontrollü oyunu ile başladı. İlk 15 dakika boyunca iki takımda rakip üzerinde üstünlük kurmayı başaramadı.

Mücadelede dakikalar 20. gösterirken ev sahibi Bursaspor gole çok yaklaştı. Barış’ın gönderdiği uzun topta Stancu bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Rumen oyuncunun ceza sahası içinde sağ çaprazdan vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Bursaspor rakibi üzerinde baskı kurarkan 40 dakikada konuk ekip Kayserispor etkili geldi. Uzun paslaşmalar sonrası Varela ile Umut’un tehlike oluşturduğu pozisyonda sağ kanattan içeri çevrilen pası Bursaspor savunması önledi ve gol şansı sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda birbirine üstünlük kuramadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlik ile gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Bursaspor etkili başlayan taraf oldu.

Mücadelede dakikalar 54’ü gösterirken Bursaspor gole çok yaklaştı. Yusuf Erdoğan sağ kanattan topla birlikte çaprazdan içeri girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çalım atmak isterken Lung yatarak topu kontrol altına aldı, net pozisyonda gole izin vermedi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da ev sahibi ekip Bursaspor’un baskı kurduğu anlarda Kayserispor kontra atak ile etkili geldi. Dakikalar 60’ı gösterirken Kayserispor Atila Turan ile sol kanattan çizgiye indi, ortasını göğüs hizasında altıpasa çıkardı, Deniz gelişine vurdu ama Aytaç Kara ayağını uzatıp topun kaleye gitmesini önledi.

Maçta son çeyreğe girildiğinde ev sahibi ekip baskısını arttırdı. Dakikalar 75’i gösterirken Bursaspor yine çok etkili geldi. Necid, ceza sahası dışından topu havalandırdı, kafalardan seken top ceza sahası içinde onun önüne düştü, Çek golcü yakın mesafeden topa vurmak üzereyken Kana-Biyik’in son müdahalesiyle top kornere gitti.

Kana-Bıyık’ın müthiş müdahalesi ile uzaklaştırdığı pozisyonun 2 dakika sonrası Bursaspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Aytaç Kara’nın yakın mesafeden kafa vuruşu etkili gitmedi ve kaleci Lung’ta kaldı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka etkili atak olmadı ve mücadelede iki takımda birbirine üstünlük kuramadı. Spor Toto Süper Ligi 2. haftasında oynanan zorlu Bursaspor Kayserispor mücadelesi başladığı gibi 0-0 beraberlik ile sonuçlandı ve iki takımda sahadan 1 puan ile ayrıldı.