Bursaspor Başkanı Ali Ay: ''Batalla kalacak''

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, takımına geç katılması nedeniyle ayrılacağı dedikoduları ortaya atılan kaptan Batalla konusunda açıklamalarda bulundu, "Bu sezon da bizimle birlikte olacak. Sağlık kontrolünden geçiyor” dedi.



"BATALLA GİDİCİ DEĞİL"



Başkan Ali Ay, yeşil beyazlı takımının bu sabah yaptığı antrenmanı yönetici Hasan Parlakay ve İdari Menajer Hüseyin Gedik ile birlikte izledi. Bu arada basın mensuplarıylla sohbet eden Başkan Ali Ay, takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın durumuna da değindı. Başkan Ali Ay, bu konuda şunları söyledi:



"Batalla ile bugün bir araya geldim. Sözleşmesini uzatmak istediğimizi söyledim. Ancak Arjantin’de futbola başladığı kulübe gitme yönünde bir planı var. Kararını bekleyeceğiz. Ancak söylendiği gibi Batalla gidici değil. Bu sezon yine Bursaspor’un kaptanı olarak takımımızda yer alacak. Yani Batalla konusunda sıkıntı yok.”



"ÇİN TAKIMININ TEKLİFİNİ REDDETTİK"



Başkan Ali Ay, bu arada Çin’den bir kulübün Batalla için 1,5 milyon Euro bonservis bedeli vererek transfer etmek istediğini, ancak bu teklifi geri çevirdiklerini de sözlerine ekledi.



400 KOMBİNE SATILDI



Geçtiğimiz hafta satışa çıkartılan kombine biletlere taraftarlarının beklenen ilginin göstermediğine de dikkat çeken Başkan Eli Ay, bugüne kadar sadece 400 satış olduğunu açıkladı.