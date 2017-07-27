Bursaspor, Dzon Delarge'ın peşinde

Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor’da kiralık oynayan Dzon Delarge’nin peşinde. Yıldız kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi, transferin açıklanması an meselesi.

Bursaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Paul Le Guen’in raporu doğrultusunda 10 günlük periyotta 4 takviyeyi birden gerçekleştirmeyi hedefleyen Timsah’ın gündeminde flaş bir isim var: Delarge.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Osmanlıspor forması giyen ve 3 kulvarda toplam 41 maça çıkan 27 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusuyla Bursaspor ciddi şekilde görüşüyor. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 2 asiste imza atan Delarge, Bursaspor’da görev yapmaya çok sıcak bakıyor. Pazarlıklarda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Yeşil-Beyazlılar kısa zamanda Delarge transferini duyurmak istiyor. Başkan Ali Ay, çalışmalarla bizzat ilgileniyor.

Bir forvet kalacak

Öte yandan Deniz Yılmaz ve Tomas Necid ikilisinden birinin mutlaka gönderileceği belirtildi. Yönetim her iki futbolcu için de 500’er bin Euro’luk bonservis ücreti belirledi. Bu iki oyuncudan biri gönderilecek, diğeri ise kadroda alternatif oyuncu olarak tutulacak.

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