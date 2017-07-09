Bursaspor’da çifte imza !

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Brezilyalı Titi ve Nijeryalı Ekong için Özlüce Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Taraftara açık olan imza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Sizleri beklettiğimiz için özür diliyoruz. Yukarıda bazı pürüzlerimiz oldu. O yüzden geç kaldık. Daha önce de hocamız ve ben söyledim. Öncelikle hedefimiz defans hattımızın biran önce düzeltilmesi ve takviye edilmesiydi. İlk transferimiz Barış’ı aldık. İkinci transferimizi Titi oldu. Üçüncü transferimizde Ekong ile anlaştık. Bugün 3 yıllık imzalarımızı atacağız. Bursasporumuza, camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun. Ben kendilerine çok güveniyorum. Bir tane daha sağ bek aldık mı defans blokumuz tamamlanmış olacak. Diğer transferler için hocamızla görüşüyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’de İbrahim Yazıcı sezonun daha olmaması ile alakalı bir taraftarın sorduğu soruya Ay, “Bunun için daha fazla lobi yapmamız lazım, çalışmamız lazım. Onu yapacağımıza bu sezon sözünü veriyoruz” diye cevapladı.

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Titi ise, “Burada olan herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. Bugün benim için çok önemli gün. Kariyerim için önemli adım. Bursaspor’a transfer olmak önemli gelişim. Enerji dolu ve başarıya açım. Bursaspor forması altında çok önemli işler yapacağız. Kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Takımıma katkı vererek, iyi şeylerin yaşanmasında bu sezon pay sahibi olacağım” açıklamasını yaptı.

Titi: “Taraftarın tutkusu sebebiyle Bursaspor’a geldim”

Hakkında Beşiktaş’a transfer olacağı iddiaları olmasına rağmen neden Bursaspor’u tercih ettiği ile alakalı sorulan soruya Titi, şu cevabı verdi:

“Bursaspordayım, buradayım, çünkü burada olmak istedim. Bu kulübün büyüklüğün ve taraftarın tutkusunun farkındayım. Bunun için buraya geldim. Bu tutkulu taraftarın istediği oyunu ortaya koyar, zaferlerle dolu bir yıl geçiririz. Buraya gelmemdeki sebepler bunun dışındakiler değildi.”

“İlk andan itibaren büyük heyecan duydum”

Nijeryalı stoper Ekong ise, “Öncelikle burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bursaspor’un ilgisini duyduğum andan itibaren bu transferin gerçekleşmesini için büyük heyecan duydum. Burada olmak çok güzel. Burada başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. İlk transfer ihtimali oluştuktan sonra gelene kadar belli bir zaman geçti. Sonuçta bu transfer gerçekleşti. Bursa çok büyük bir kulüp ve ben taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla bana çok güzel karşılama yaptılar. Umuyorum ki bende katkı vereceğim ve taraftarımızla birlikte güzel günler göreceğiz” şeklinde konuştu. Ekong, bu sezon defans anlamında elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü de verdi.

Konuşmaların ardından yeşil-beyazlı takım Titi ve Ekong ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftarlar ise, futbolcularla fotoğraf çektirdi.