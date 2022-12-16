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  5. Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor! Bir talip daha çıktı

Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor! Bir talip daha çıktı

Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor! Bir talip daha çıktı
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Fatih Karagümrük ile yolları ayıran Caner Erkin için Başakşehir'in devreye girdiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz günlerde yolunu ayıran Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor. Adı eski takımı Beşiktaş ile de anılan tecrübeli sol bek oyuncusu için bir Süper Lig ekibi daha devreye girdi.

Akşam'ın haberine göre, Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırmaya hazırlanan Medipol Başakşehir, Caner Erkin'i gündemine aldı.

EMRE BELÖZOĞLU ONU İSTİYOR
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Caner Erkin'i takımında tutmak istediği ve turuncu-lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen 34 yaşındaki oyuncu Başakşehir'e sıcak bakıyor.

Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 resmi maça çıkarken 1080 dakika süre aldı ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Etiketler caner erkin başakşehir beşiktaş transfer
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