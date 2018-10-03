Cocu'nun yerine 4 aday...

Teknik Direktör Phillip Cocu’nun şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldığı görüşü ön plana çıkarken, yerine gelecek ismin kesinlikle yabancı olması gerektiği vurgulandı. Koç’un toplantıda Trnava ve Başakşehir maçları öncesi adım atmanın yanlış olacağını belirttiği, bu iki karşılaşmadaki görüntüye göre milli maçlar için verilecek arada gerekli operasyonları yapabileceklerini söylediği öğrenildi.

Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre yöneticilerin, “İlk yedi hafta gösterdi ki kadromuzda ciddi yetersizlik var. Şu an transfer yapma şansımız da olmadığı için antrenör değişkiliği bize ne yarar sağlayacak bilemiyoruz. Ama şu da bir gerçek Cocu ne yazık ki beklentilerimizi karşılayamadı” ifadelerini kullandıkları belirlendi. Sportif direktör Comolli de eleştirilerden payını alırken, yapılan transferler sorgulandı. Fenerbahçe Yönetimi toplantıda Cocu’nun gönderilmesi halinde uygulanacak B planını da belirledi.

Koç tarafından teknik adam konusunda özel bir komite oluşturulduğu ve öncelikle teknik direktörlük görevi için Arsene Wenger ile Mircea Lucescu’nun kapısının çalınacağı öğrenildi.

Arsene Wenger için sezon başında da nabız yoklanmış, ancak Fransız hoca “biraz dinlenmek istiyorum” diyerek teklifi geri çevirmişti. Yönetim Wenger’i ikna edememesi halinde Türk futbolunu yakından tanıyan Lucescu ile görüşecek. A Milli Takımı çalıştıran Rumen hocanın kulüp takımı çalıştırmaya sıcak baktığı ancak böyle bir durumda Futbol Federasyonu’nun takınacağı tavrın da önemli olduğu vurgulandı.

Listede Aykut Kocaman ile Ersun Yanal’ın da bulunduğu ancak bu iki ismin en son çare olarak görüldüğü bildirildi.

Şu an için dört hoca adayı üzerinde duran yönetimin yabancı başka isimleri de gündeme alabileceği kaydedildi.