Comolli ipleri eline aldı! 'Sizden beklentimiz yüksek'

Beşiktaş maçı öncesi başkan Ali Koç, Can Bartu Tesisleri'ne adeta kamp kurarken, hem teknik heyet hem de oyuncularla yaptığı konuşmalarla sarı-lacivertlileri derbiye hazırlamıştı.

Başkanın bu hamlesi ortamın havasını tamamen değiştirirken şimdi de sportif direktör Damien Comolli dümene geçti.

İpleri eline alan ve bir süredir tesislerde yoğun mesai harcayan Fransız idareci, başta yeni transferler olmak üzere birçok futbolcuyla birebir görüşmeler yapıyor. Transfer dönemi kapandıktan sonra tüm enerjisini kurduğu takıma harcayan Comolli, takıma yeni katılanlarla işe başladı.

Takım üzerinde ağırlığını iyiden iyiye hissettiren Comolli, oyuncularla gerçekleştirdiği toplantılarda, "Biz sizi çok önemli futbolcular olduğunu için Fenerbahçe bünyesine kattık. Sizlerden beklentilerimiz çok yüksek. Sizler de şu ana kadar bunun farkına varmışsınızdır." dedi.

'İNANCIMIZ TAM'

Comolli, "Artık kendinizi göstermenin zamanı geldi. Bu takımı hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Bu haftadan itibaren galibiyet serisi yakalamalıyız. Art arda kritik maçlar oynayacağız. Önümüzü daha rahat görmemiz için iyi futbol oynamamız şart ama şu ortamda sonuç almak her şeyden önemli. Sizlerden isteğim şu an takımın patronu olan Cocu'nun isteklerini yerine getirmeniz. Biz ona güveniyoruz. Siz hocanızın sözünden çıkmazsanız başarılı olacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Cocu'nun üzerindeki yükü hafifletmek adına tesislerde daha çok vakit geçiren Comolli'in bu tip toplantılara önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

(Vatan)



