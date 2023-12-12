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  5. Emre Belözoğlu'ndan yumruklu saldırı sonrası tepki çeken basın açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan yumruklu saldırı sonrası tepki çeken basın açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan yumruklu saldırı sonrası tepki çeken basın açıklaması
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulüp başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklamasının ardından ‘üzgün olduğunu’ belirtmekle yetindi.

Trendyol Süper Lig'te 1-1 sona eren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Murat Koca'nın sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e attığı yumruk Türk futbol tarihinin en kara anı olarak tarihe geçerken, Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından “Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.” dedi.

Belözoğlu'nun kulüp başkanı Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklamasının ardından "üzgün olduğunu" söylemekle yetinip olayı kınamaması tepkilere yol açtı.

Etiketler MKE Ankaragücü emre belözoğlu murat koca mke ankaragücü özür kınama açıklama
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