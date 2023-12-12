Erman Toroğlu çılgına döndü: ''Cezaevine koyulmazsa yazıklar olsun!''

Erman Toroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada "Böyle bir Ankaragücü başkanını ve idarecilerini ben kabul etmiyorum! Bunlar varsa ben Ankaragücülü değilim. Defolun gidip lan! Ayıp ya!" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Başkan Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunurken yaşanan bu çirkin olayla ilgili açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

A Spor'a konuşan Hikmet Karaman Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu da konuyla alakalı oldukça sert ifadeler kullanırken, "Kesinlikle bunların tutuklanıp cezaevine atılmaları lazım. Defolun!" ifadelerini kullandı.

"Bunların tutuklanması lazım. Bu ahlak dışı insanlar Ankaragücülü olamaz. Bunlar istifa etmezse, Ankaragücü taraftarlığımı donduruyorum. Ankaragücü taraftarı ahlaksız değildir. Bunlar maganda.

İçimden hayvan demek geliyor. Bunlar insan müsveddesi. Siz kimsiniz lan magandalar! Bu kulübün adını ayaklara düşürümezsiniz. Defolun gidin! Bunlar tutuklanıp, cezaevine koyulmazsa yazıklar olsun.

Sakın bu işlerde siyasiler, bunları korumaya kalkmasınlar. Kalkan olmaya kalkmasınlar. Kesinlikle bunların tutuklanıp cezaevine atılmaları lazım.

Böyle bir Ankaragücü başkanını ve idarecilerini ben kabul etmiyorum! Bunlar varsa ben Ankaragücülü değilim. Defolun gidin lan! Ayıp ya!"