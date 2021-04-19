Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Dün gece Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu maçın tartışılan pozisyonu için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu'nun yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli futbolcuların hakem üzerindeki etkisinden bahseden Toroğlu, maçtan önce bunun çalışılmış bir taktik olduğunu ifade etti.

"HER ŞEYİ DENEYECEKLER"

Toroğlu,"İlk yarı Cüneyt Çakır için kötü geçmedi. Fenerbahçeli futbolcular çalışmış. 6-7 futbolcuyla hakemin üzerine yürüyorlar. VAR'ı falan devreye sokuyorlar. Hakeme çok yüklendiler. Fenerbahçe bunları çalışmış. Zirve yarışında geriden geldikleri için her şeyi deneyecekler." dedi.

"HANGİSİ İYİ?"

Toroğlu,"Başakşehir 30 dakika 10 kişi oynadı, Fenerbahçe 10 kişilik rakibe karşı oynadı, daha farklı bir şeyler yapması lazımdı, buna rağmen penaltı yaptılar. Fenerbahçe iyi değil ama hangisi iyi ki?" ifadelerini kullandı.

"VISCA KÖTÜ ATTI"

Toroğlu,"Harun penaltı yaparken çabuk hareket edemedi, rakip çok çabuktu. Daha çabuk gitmesi lazımdı o topa. Kalecinin penaltı kurtardığına inanmıyorum, penaltı kötü atılır bence. Çok zor kurtarmak, iyi penaltı atarsan kaleci kımıldayamaz. Visca çok kötü bir penaltı attı." açıklamasını yaptı.

"7 MAÇTA GERİDEN GELMİŞ"

Toroğlu,"Fenerbahçe bu sezon gol yediği 7 maçı çevirmiş, Rize 2-1, Trabzon 3-1, Başakşehir 4-1, Sivas, Antalya, Beşiktaş 1-1, Başakşehir 2-1. Enteresan, ilk golü yedikten sonra 7 maçta dönmüş, büyük avantaj bu." dedi.

"EMRE İLE AYKUT, ÇOK GÜZEL"

Toroğlu,"Dakika 80 falan, Emre ile Aykut pozisyon tartışması yapıyor, bugün en çok hoşuma giden şey buydu. 80. dakikada falan ikisi yan yana, iki takımın oyununu falan tartışıyor, çok güzel, harika bir görüntü, çok güzel bir olay." diyerek konuştu.

"ÖN DİREKTEN VURDURMA"

Toroğlu,"Kornerde ön direkten kafayı vurdurursan golü yersin, bunun sonucu net. Ön direkten kafayı vurdurmayacaksın." açıklamasını yaptı.

"SİVAS - BEŞİKTAŞ KRİTİK"

Toroğlu,"Haftanın maçı Sivasspor - Beşiktaş maçı. Sivas'ın durumu şu anda iyi. Beşiktaş, Sivas maçını alırsa yarılar işi, alamazsa kendi işini yarılar." diyerek sözlerini noktaladı.