Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti)

Malatyaspor - Antalyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahivbi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Malatyaspor'un gollerini 16 ve 34. dakikalarda Khalid Boutaib kaydetti.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Eren ve Celutska arasındaki mücadelenin ardından saha kenarı adeta karıştı. Mete Kalkavan, VAR'dan olayları takip etti, sonrasında Antalyaspor'dan Diego ile Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kırmızı gördü

Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 28 yaparken, Antalyaspor 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor'da sarı kart gören Doğukan Sinik, Celutska ve Maicon ile birlikte, kırmızı kartla kenara gelen Angelo, Fenerbahçe maçında oynayamayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Eren Tozlu, rakibini geçerek topu ceza sahasında Khalid’e verdi. Boutaib ise bekletmeden vurduğu topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Antalyaspor’da Mevlüt’ün ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut, Yeni Malatyaspor defansının araya girmesi ile engellendi.

26. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında sol kanattan yapılan ortaya Eren kafa ile vurdu. Top kaleci Boffin’in de teması ile direğe çarparak kornere çıktı.

34. dakikada Erkan Kaş’ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Guilherme, pasını Boutaib Khalid’e verdi. Sağ çaprazdan Boutaib'ın şutu ağlara gitti. 2-0

İkinci yarı

50. dakikada Adem Büyük'ün savunmanın arkasına gönderdiği topu sol kanatta kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza alanına ortasında arka direkte Guilherme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyasporlu Diego'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Mete Kalkavan, Celustka ile Eren Tozlu'ya ise sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük (Dk. 90+2 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Mina), Boutaib (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico (Dk. 46 Vainqueur), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 46 Drole), Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Barrada)

Goller: Dk. 16 ve Dk. 34 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 72 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik, Dk. 56 Maicon, Dk. 72 Celustka, Dk. 90+6 Drole (Antalyaspor), Dk. 43 Murat Yıldırım, Dk. 72 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

