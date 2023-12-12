Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödüllüymüş

Halil Umut Meler'e saldırıp yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın TFF'den Fair Play ödülü aldığı ortaya çıktı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni geçen sene MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca almıştı.

Koca ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den almıştı.

Koca, ödülü aldıktan "Ödülü taşımanın ödül almaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödülü almak, bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız işlerde bize daha da sorumluluk yüklüyor. Fair Play'in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum. Beni ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.