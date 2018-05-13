Fatih Terim çılgına döndü ! Güvenliğe işaret etti ve...

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında Galatasaray Kulübesi'nin arkasında bulunan bir taraftar, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı.

Bu taraftarın, "Yasin'i niye oyuna aldın" şeklindeki bağrışı üzerine tecrübeli hocanın tribüne dönerek sinirlendiği gözlendi. Diğer taraftarların tepki gösterdiği bu kişiyi güvenlik güçleri stat dışına çıkardı.

'Atatürk Stadı'nın çökme riski var'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçının Atatürk Stadı'nda oynanamayacağını açıkladı.

İzmir ekibinin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun suçlanmaması gerektiğini ifade eden Albayrak, "Edindiğim bilgilere göre İzmir Atatürk Stadı'nın gerekli Passolig altyapısı yok ve çökme riski var. Kimse o riski alamaz. 90 dakika kaldı, sonra tekrar görüşürüz" dedi.

"Şampiyonluk yolunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve ona göre çalışıyoruz" diyen sarı-kırmızılı yönetici, "Göreve geldiğimizde 'Hocamızla birlikte şampiyon olacağız' demiştik, inşallah olacağız" ifadesini kullandı.