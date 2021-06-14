Fatih Terim için olay sözler: ''Kimse vazgeçilmez değil''

Galatasaray'da Terim'in geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir "Kimse vazgeçilmez değil. Gördük bunu" dedi.

19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adaylarından teknik direktör tercihleri ile alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas ve Metin Öztürk Terim ile yola devam edeceklerini sık sık belirtirken Hamamcıoğlu da ilk tercihinin Terim olduğunu açıkladı. Yiğit Şardan'ın seçilmesi halinde tecrübeli teknik direktör ile yola devam etmeyeceği biliniyor. Adaylardan İbraim Özdemir de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTVSpor'a konuşan Özdemir "Futbolun başında Fatih Terim var. Biz Fatih Hocaya çağrıda bulunduk. Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak evet, olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor. Kimse vazgeçilmez değil. Gördük bunu." dedi.

Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen yüksek meblağlı transferleri eleştiren Özdemir, "Çileğin artık modası geçti. Eğer bize ucuza mal olacaksa, bonservisi yoksa, maaşı düşükse, mümkünse menajer parası ödemeden bu tür yetenekleri Galatasaray'a kazandırırsak iyi olur. Galatasaray'ın eksik yerlerine genç futbolcuları yerleştirmek istiyoruz. Kerem, Halil, Onyekuru, Mohamed var... Futbolcuları mutlaka Galatasaray'a kazandırmak istiyoruz. Her mevki için çalışmalarımız var. Futbolun başında Fatih Terim var. Biz Fatih Hocaya çağrıda bulunduk. Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak evet, olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor." ifadelerini kullandı.