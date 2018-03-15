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  5. 15 Mart 2018 12:55

Fatih Terim'den derbide büyük sürpriz !

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

Fatih Terim'den derbide büyük sürpriz !
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Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle galibiyette başrolü oynayan Sinan Gümüş'e, Fenerbahçe derbisi öncesinde forma için göz kırptı. 'Kazanan takımı bozmama' prensibi ile tanınan ve takım içerisindeki forma adaletine büyük önem veren tecrübeli teknik adamın, Kadıköy'de Sinan'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

Terim, Sinan'ı derbide oynatması durumunda, Konya maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Feghouli'yi kenara alacak. İdmanlarda Gümüş'ü 11'de de deneyen Terim'in, genç futbolcuyu ilk tertipte oynatıp oynatmama kararını yarın yapılacak taktik antrenmanından sonra vermesi bekleniyor.

Deneyimli hoca, cezalı olan Mariano'nun yokluğunda ise savunmanın sağ kanadında Linnesi'i kullanacak.

Habertürk

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