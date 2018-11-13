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  5. 13 Kasım 2018 17:24

Fatih Terim'in cezası 10 maça çıkarıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar sonrası sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e PFDK tarafından 7 maç ceza verilmişti. Bu ceza 10 maça çıkarıldı.

Fatih Terim'in cezası 10 maça çıkarıldı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fatih Terim'e son açıklamaları nedeniyle 3 maç daha ceza verdi. 7 maç cezası olan Terim'in böylece men cezası 10 maça çıkmış oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."

ceza , pfdk , fatih terim
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