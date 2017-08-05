Feghouli transferinde flaş gelişme !

Transfer bombalarını üst üste patlatan Galatasaray, Fernando Reges’in ardından Sofiane Feghouli’yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncunun kulübü West Ham United’la olan alacak sorununu çözmesini bekliyordu. Bu konuda son aşamanın da geçildiği öğrenildi.

Feghouli büyük ihtimalle doğrudan İstanbul’a gelecek ve takıma Florya Metin Oktay Tesisleri’nde katılacak. Sağ kanatta Mariano ve Feghouli ikilisinin neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Galatasaray Yönetimi, bu transfer için West Ham’a 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.