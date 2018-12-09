Fenerbahçe Akhisar'da yıkıldı ! Sarı Kanarya artık düşme hattında

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, bu sonuçla Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da galibiyet alamamış oldu. Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bokila, 82. dakikada Manu ve 90+5. dakikada Regattin kaydetti.

Bu sonucun ardından Akhisarspor, Süper Lig'de puanını 16'ya çıkarırken, Fenerbahçe 14 puanda kaldı. Sarı-lacivertli ekip 16. sıraya gerilerken, haftayı da düşme hattında tamamladı.

Fenerbahçe ligin 16. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Akhisarspor atağında Güray’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun’da kaldı.

3. dakikada Slimani’nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici’nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

10. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan yerden ortaladığı topa penaltı noktası önünde müsait pozisyonda Eljif Elmas’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

26. dakikada Serginho’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda altıpas içerisinde kaleci Harun’dan seken topu Bokila tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0

34. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Isla’nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Serginho’nun ara pasıyla topla buluşan Onur’un ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda Hasan Ali’nin şutunda top savunmaya çarparak penaltı noktası yakınlarındaki Mehmet Ekici’nin önünde kaldı. Bu oyucunun sert şutunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmaya çarparak kornere gitti.

78. dakikada Akhisarspor’un kontra atağında Manu’nun pasıyla rakip ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Josue’nin kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Güray’ın pasında Skrtel’in önünden kafayla topu önüne alan Manu’nun ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada Josue’nin rakip ceza sahası çizgisinin üzerinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top yan ağlarda kaldı.

90+3.dakikada Josue'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Regattin'in iki rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx

Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xxx, Caner xx, Sissoko xx, Güray xx, Vrsajevic xxx, Serginho xxx, Onur xx (Regattin dk. 70 xxx), Josue xxx, Barbosa xx (Kadir dk. 87 xx), Bokila xxx (Manu dk. 68 xxx)

Fenerbahçe: Harun x, Şener x (Benzia dk. 57 x), Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal x (İsmail dk. 78 x), Eljif Elmas x, Isla x, Barış x, Mehmet Ekici x, Slimani x

Goller: Bokila (dk. 26), Manu (dk. 82), Regattin (dk. 90+3) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Barbosa, Josue (Akhisarspor), Benzia (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 1 değişiklik yapıldı.

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa ile oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmanın başlangıç 11'inde 1 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena'nın yerine Şener Özbayraklı şans buldu. Şener Özbayraklı, ligde 2 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe takımı, müsabakaya 8 yedek oyuncu ile çıktı.

Akhisarspor'da 2 değişiklik

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'da, 1-1 berabere kalınan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yapılması dikkati çekti.

Teknik direktör Cihat Arslan, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan isimlerden Aykut Çeviker ve Adrien Regattin'in yerine, Avdija Vrsajevic ve Jeremy Bokila'yı Fenerbahçe'ye karşı oynattı.

Geçen hafta ilk kez forma giydiği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımının beraberlik golüne imza atan Jeremy Bokila, kendisine ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, müsabakayı birlikte takip etti.

İki takım futbolcuları sahaya, birlikte taşıdıkları, "Engelleri birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan, maçtan önce Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.