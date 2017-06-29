Fenerbahçe Carlos Kameni ile anlaştı

Fenerbahçe transferde bir ismi daha bitirdi. Sarı lacivertliler kaleci Carlos Kameni ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

33 yaşındaki Kamerunlu kaleci son 6 yıldır İspanya La Liga ekiplerinden Malaga forması giyiyordu. Kameni'nin Kamerun Milli Takımı ile 19 maçı bulunuyor.

186 boyundaki tecrübeli kalecinin Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi vardı. Fenerbahçe'nin Kameni için cüzzi bir bonservis ödemesi bekleniyor.

Kameni Malaga kariyeri öncesi Espanyol, Le Havre ve Saint-Etienne formaları giymişti.



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