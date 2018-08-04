Fenerbahçe Origi'yi kiralama formülüne geçti

F.BAHÇE, golcü transferi için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, İngiltere Preimer Lig ekibi Liverpool’da forma giyen 26 yaşındaki golcü Divock Origi’yi kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Liverpool’un yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibinin idarecilerinin 26 milyon poundluk bonservis bedelinden aşağı düşmemesi üzerine Comolli mecburen kiralık formülüne yöneldi.

PHİLLİP COCU’NUN İLK TERCİHİ

Görüşmelerin devam ettiği ve Benfica maçından sonra girişimlerin hızlanacağı belirtildi. Sarı-Lacivertlilerin golcü listesinde Vicent Janssen ve Leicester City’nin forveti İslam Slimani de bulunuyor. Comolli, Origi’yi kiralama konusunda Liverpool’u ikna edemezse listedeki iki oyuncu için görüşmelerini sürdürecek. Ancak F.Bahçe’nin Hollandalı çalıştırıcısının ilk tercihinin David Origi olduğu belirtildi.

Akşam